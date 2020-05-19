شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 114 عقار عشوائي بحي النكاسة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تواصل هيئة تطوير مكة وأمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطة تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة . تواصل هيئة تطوير مكة وأمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطة تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة . وأعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء الإنتهاء من إزالة 114 عقار تمهيداً لتطويرهم ، وذلك ضمن المرحلة السادسة من خطة التطوير . وكانت المراحل الماضية قد شهدت إزالة نحو 600 عقار عشوائي ، بعد توجيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتطوير الحي.

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