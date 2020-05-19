شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال طلبات الإعتراض على الدفعة الـ 30 من «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 30 . أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات الإعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 30 . وأوضح "حساب المواطن " أنه يمكن رفع طلب الإعتراض على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

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