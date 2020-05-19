شكرا لمتابعة خبر عن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالرياض ينفذ أكثر من 3000 منشط وقائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية وحتى الـ (٢٠) من رمضان عدداً من المناشط الوقائية وذلك لتوعية المجتمع بخطر جائحة كورونا والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، حيث تضمنت أكثر من ١٣٤٠ جولة توعوية، و٢٧٥ لوحة وشاشة مختلفة في عموم المنطقة، أما وسائل التواصل الاجتماعي فبلغ مضمون المحتوى ١٣٤٤، كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير أكثر من ٧٨٩ دورية ميدانية، وذلك لتنبيه الناس بأهمية الإلتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.

من جهته أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالجهود العظيمة والمستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

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وثمن العسيري الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الأمنية وسائر الجهات الحكومية كافة لإحتواء هذا الوباء وتقديم الإرشادات التوعوية، مشيداً بحرص ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند وفقه الله في المساهمة في هذه الجهود بكل الوسائل المتاحة التي تحقق الهدف المنشود بإذن الله تعالى، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين والمقيمين من كل سوء ومكروه.