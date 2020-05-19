عملية نوعية لأول مرة بمستشفى صبيا.. إنقاذ طفل تهشمت كليته

أصبحت حالته مستقرة الآن..
في عملية نوعية، أُجْريت لأول مرة في مستشفى صبيا العام بجازان، أنقذ فريق طبي حياة طفل في السابعة من عمره، يعاني من تهشّم شديد في الكلية اليمنى نتيجة إصابةٍ مباشرةٍ.
وتمّ استئصال الكلية، بتعاون كل من د. إبراهيم أبوالزوايد، استشاري جراحة مسالك الأطفال بالملك فهد المركزي، وتحت إشراف د.هشام عبده أبوعيشة، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى صبيا، وتعاون أخصائي التخدير د. أسامة وطاقم التمريض والعمليات، بإشراف من د.حسين الفيفي، قائد أقسام جراحة الكلى والمسالك البولية بمنطقة جازان.
ويتمتع الطفل المريض حاليًا بصحة وعافية، ويرقد في حالة مستقرة.
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