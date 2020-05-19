سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأنباء وتداعيات أزمة تفشي

ونقلت تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول كورونا أن البلاد تشهد انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات المؤكدة الجديدة وحالات دخول المستشفيات واستخدام الرعاية الحرجة، مشيرا إلى استمرار جهود الحكومة لتطوير خطة طوارئ مع بدء إجراءات تخفيف حالة الإغلاق التام، وفي ظل المخاوف من عودة نشاط الفيروس خلال فصلي الخريف الشتاء المقبلين.

وتناولت دفع ألمانيا وفرنسا في اتجاه توفير حزمة دعم أوروبية بقيمة خمسمائة مليار يورو من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن حالات الإغلاق التي صاحبت جهود محاربة فيروس كورونا المستجد ضمن دول المجموعة.

وأخبرت صحف بريطانيا في الشأن العربي عن مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع المسلح في ليبيا إلى عرقلة جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة هناك في أسرع وقت.

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لندن 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأنباء وتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا فيما يتعلق باعتماد السلطات الصحية فقدان حاستي الشم والتذوق ضمن أعراض المرض التي توجب الخضوع للعزل.ونقلت تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول كورونا أن البلاد تشهد انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات المؤكدة الجديدة وحالات دخول المستشفيات واستخدام الرعاية الحرجة، مشيرا إلى استمرار جهود الحكومة لتطوير خطة طوارئ مع بدء إجراءات تخفيف حالة الإغلاق التام، وفي ظل المخاوف من عودة نشاط الفيروس خلال فصلي الخريف الشتاء المقبلين.وتناولت دفع ألمانيا وفرنسا في اتجاه توفير حزمة دعم أوروبية بقيمة خمسمائة مليار يورو من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن حالات الإغلاق التي صاحبت جهود محاربة فيروس كورونا المستجد ضمن دول المجموعة.وأخبرت صحف بريطانيا في الشأن العربي عن مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع المسلح في ليبيا إلى عرقلة جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة هناك في أسرع وقت.// انتهى //06:33ت م0005

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