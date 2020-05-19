السعودية اليوم / المكسيك تسجل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس

ووصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 5332 حالة.

// انتهى //

06:21ت م

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مكسيكو سيتي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 155 حالة وفاة يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633 منذ أن سجلت المكسيك أول حالة في أواخر شهر فبراير الماضي.ووصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 5332 حالة.// انتهى //06:21ت م0004

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