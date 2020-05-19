شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة نقل جثمان صالح كامل تمهيدًا للصلاة عليه في الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة نقل جثمان رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، من المستشفى إلى منزله بجدة، تمهيدًا لإجراءات الدفن.

ومن المقرر أن يصلى على الشيخ صالح كامل في الحرم المكي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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وتوفي الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين عن عمر 79 عاماً، إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها بينما كان يصلي التراويح.