شكرا لمتابعة خبر عن قريبا..تصريح لـ " رياضة المشي " أثناء فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق " توكلنا " عن أنواع التصاريح والخدمات الحالية والمستقبلية التي ستكون متوفرة قريبًا.

ومن التصاريح المستقبلية التي سيتم توفيرها، تصريح رياضة المشي لمدة ساعة واحدة في اليوم داخل الحي، إضافة إلى تصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن.

وأشار تطبيق " توكلنا " على أهمية تحديد موقع السكن بشكل دقيق، لأنه هو السبيل الوحيد للاستفادة من تصاريح وخدمات التطبيق.