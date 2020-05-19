شكرا لمتابعة خبر عن " صحة نجران " ترد على واقعة رفض طبيب بمستشفى الملك خالد لعلاج مريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

ردت صحة نجران على ما تم تداوله بخصوص معاناة مريض من تقرحات سريرية منذ عامين، وادعاءه بقيام أحد الأطباء برفض علاجه غي مستشفى الملك خالد بسبب إهماله لحالته الصحية.

وأوضحت الصحة أن المريض راجع الطوارئ في عام 2019 وكان يعاني من تقرحات سريرية وتم تقديم العلاج اللازم له.

وأشارت إلى أن علاج تلك الحالة يكمن في الوقاية، التي تتطلب تقليب المريض في السرير كل ساعتين والعناية به منزليا، وعند ظهور أي جروح يستلزم استشارة الطبيب المختص في حينها دون تأخير.

ولفتت الصحة في بيانها، إلى أنه تم تحويل المريض لمستشفى القاضي التخصصي بنجران، للعلاج على حساب الدولة، وأجريت له عدة عمليات وتحسنت حالته.