شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من مصرف الراجحي بشأن موعد إيداع راتب مايو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مصرف الراجحي أنه لا يوجد أي تعديلات بشأن موعد إيداع راتب شهر مايو 2020، تزامنًا مع دخول إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال مصرف الراجحي عبر العناية بالعملاء: إنه بخصوص موعد إيداع الرواتب لشهر مايو 2020 فإنه لم يرد للمصرف أي تعديلات حاليًّا والموعد المجدول لها سابقًا 27/ 05/ 2020 يوم الأربعاء 4/ 10/ 1441 هجري.

يذكر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تلزم بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.