دراسة تعديل تملك غير السعوديين للعقارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تدرس الهيئة العامة للعقار تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار، بهدف وضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير. تدرس الهيئة العامة للعقار تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار، بهدف وضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير. وتعمل الهيئة على إعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية بما يعزز من الاستثمار في القطاع. وتركز الإستراتيجية على 4 ركائز منها حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

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