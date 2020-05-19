شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الدكتور المديفر يحسم الأمر: " الشذوذ " ليس مرضًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الطبيب النفسي عمر المديفر، على وجود طرح يحاول تطبيع المثلية والشذوذ في تفكير المجتمع.

وقال الدكتور المديفر، خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " ،إن دعاة المثلية الجنسية يبدؤون أولا بإقناعك أنه أمر "عادي" ،ثم يحاولون إجبارك على الاعتراف بالشذوذ، ثم يقولون: يجب أن تشرع له.

وأكد المديفر أنه من الناحية العلمية لا يوجد دليل واحد أن " المثلية " طبيعية، الطبيعي معروف والغير طبيعي معروف، مشيرا إلى أن البعض يبرر الأمر بأن الشذوذ مرض مشددا على أنه أمر عكس الفطرة، ولا يمكن التعاطف معهم.

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