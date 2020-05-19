مقطع يوثق لحظة سطو " حارس أمن " على متجر بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة الداخلية، مقطعًا وثق جريمة السطو المسلح التي نفذها " حارس أمن " على متجري تموينات بالرياض، والاستيلاء على مبالغ مالية وعدد من الأجهزة والبضائع.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، قد صرح بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم.
وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
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