شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مناعة يتحدث عن استخدام " مناعة القطيع " في مواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تحدث هُمام عقيل متخصص في المناعة والعدوي عن " مناعة القطيع " لمواجهة كورونا، قائلا:" مناعة القطيع حاجة غير موفقة "، مبينا أنها لا تُعطي مستوى عالياً من الحماية الفردية.
وأضاف همام خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" الخوف من كورونا ليس بخطر المرض ولكن علي الحياة ولكن على القدرة الاستيعابية ".
وأوضح همام أن عقار ريمدسيفير من أحد العقارات الحالمة وكان في أمل ولكن تبخر، ويأتي ذلك في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.
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