السعودية اليوم / عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يصل إلى 3163 وإجمالي الإصابات 101139



نيودلهي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس

واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير. ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.

// انتهى //

07:30ت م

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نيودلهي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 101139 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3163 حالة وفاة، حسبما أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم.واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير. ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.// انتهى //07:30ت م0017

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