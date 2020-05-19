السعودية اليوم / تسجيل 382 وفاة و8371 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين



بوينس آيرس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين أمس بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8371 بعد إحصاء 303 حالات إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية، في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2625.

وتتصدر العاصمة مناطق البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 3342 يليها إقليم بوينس آيرس ب 2761.

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.

// انتهى //

07:09ت م

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بوينس آيرس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالأرجنتين أمس بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الوفيات إلى 382 منذ بداية الجائحة.وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8371 بعد إحصاء 303 حالات إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية، في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 2625.وتتصدر العاصمة مناطق البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 3342 يليها إقليم بوينس آيرس ب 2761.وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.// انتهى //07:09ت م0015

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