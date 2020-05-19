السعودية اليوم / تسجيل 2278 إصابة جديدة و28 وفاة إضافية بفيروس كورونا في تشيلي



سانتياغو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، الاثنين، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 28 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 478 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 20161 شخصا بعد إحصاء 952 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 34451 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1639) وأنتوفاغاستا (1589) وفالبارايسو (1553) وبيوبيو (1144) وتاراباكا (1056) ونيوبلي (985) وماغايانيس (971).

// انتهى //

06:53ت م

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سانتياغو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، الاثنين، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46 ألفا و59 إصابة بعد تسجيل 2278 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 28 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 478 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 20161 شخصا بعد إحصاء 952 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 34451 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1639) وأنتوفاغاستا (1589) وفالبارايسو (1553) وبيوبيو (1144) وتاراباكا (1056) ونيوبلي (985) وماغايانيس (971).// انتهى //06:53ت م0013

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