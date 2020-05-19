السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُغلق 4 منشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية



المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، 4 منشآت تجارية في نطاق بلدية العوالي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فايروس

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

06:39ت م

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المدينة المنورة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، 4 منشآت تجارية في نطاق بلدية العوالي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا ‬ المستجد.وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //06:39ت م0011

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