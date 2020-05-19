اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 69ر383 نقطة أو ما يعادل 91ر1% ليصل إلى 42ر20517 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 75ر24 نقطة، أو70ر1%، ليصل إلى 04ر1484 نقطة.

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06:18ت م

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