السعودية | الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة تبوك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة تبوك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 4:40 صباحًا, 19 مايو 2020 م المناطق - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك -بمشيئة الله – تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم .

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