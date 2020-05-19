شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق موقع "الوقاية من كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم. ويشمل الموقع عددا من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية. ويمكن الدخول على موقع "الوقاية من كورونا " على الرابط التالي : https://covid19awareness.sa/ ويأتي إطلاق هذا الموقع تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
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