شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «الطيران المدني» على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

بحثت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أبزر ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك في اجتماعها عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء م.ناصر العتيبي، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الطيران للمواطنين والمقيمين، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات إلى مستويات أعلى من الجودة، وتحقيق رضا المستفيدين في قطاع النقل الجوي.

وأبدى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الملحوظات والآراء والاستفسارات، تحقيقًا للتعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية.