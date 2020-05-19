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وفاة رجل الأعمال صالح كامل بعد صراع مع المرض

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عن عمر ناهز 79 عامًا..

توفي رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، مساء الاثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

ويعتبر صالح كامل أحد أهم المستثمرين في مجال الإعلام العربي، وذلك بعد إنشائه شبكة راديو وتليفزيون العرب «آيه آر تي».

وولد صالح كامل عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء السعودي.

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