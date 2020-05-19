

الناصفة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

قام رئيس بلدية الناصفة التابعة لأمانة منطقة الجوف المهندس جمال بن عبدالدايم البلوي، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

وأوضح أن وتيرة العمل في المشاريع الخدمية التابعة للبلدية تسير بشكل جيد وسيتم الانتهاء من بعضها قريباً بإذن الله.، مشيراً إلى أن المشاريع تشمل المسلخ النموذجي، والسفلتة في بعض شوار وأحياء الناصفة والقرى التابعة لها.

‎وشدد المهندس البلوي على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها .

// انتهى //

05:51ت م

0241





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس بلدية الناصفة يتفقد عدداً من المشاريع التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.