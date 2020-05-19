السعودية اليوم / تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة في بيان بثته الإذاعة المالية أنه تم شفاء 494 شخصًا من الفيروس، فيما تُوفي 52 مصابًا، في حين يتابع 314 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

// انتهى//

05:41ت م

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باماكو 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مالي منذ أول ظهور له أواخر مارس الماضي إلى 874 حالة.وذكرت الوزارة في بيان بثته الإذاعة المالية أنه تم شفاء 494 شخصًا من الفيروس، فيما تُوفي 52 مصابًا، في حين يتابع 314 شخصًا علاجهم في المستشفيات.// انتهى//05:41ت م0240

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