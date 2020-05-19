

أبوجا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت نيجيريا اليوم أنها ستفرض إجراءات "عزل عام محكّم" في المناطق التي تبلّغ عن زيادات كبيرة في الإصابات بفيروس

ومددت الحكومة العزل العام الكامل في ولاية كانو وهي مركز اقتصادي في شمال البلاد تقوم السلطات فيه حاليًا بالتحقيق في سلسلة حالات وفاة غامضة.

وقالت الحكومة:" إن عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل بعد العزل العام الصارم في ولايات لاجوس وأبوجا واوجون ستتم بشكل أبطأ مما كان مزمعًا وإن المرحلة الحالية من إعادة الفتح التدريجي ستستمر أسبوعين إضافيين".

وأفاد وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانيري أن بلاده سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 338 حالة إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية.

// انتهى //

05:16ت م

0238



أبوجا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت نيجيريا اليوم أنها ستفرض إجراءات "عزل عام محكّم" في المناطق التي تبلّغ عن زيادات كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في حين ستمضي عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل.ومددت الحكومة العزل العام الكامل في ولاية كانو وهي مركز اقتصادي في شمال البلاد تقوم السلطات فيه حاليًا بالتحقيق في سلسلة حالات وفاة غامضة.وقالت الحكومة:" إن عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل بعد العزل العام الصارم في ولايات لاجوس وأبوجا واوجون ستتم بشكل أبطأ مما كان مزمعًا وإن المرحلة الحالية من إعادة الفتح التدريجي ستستمر أسبوعين إضافيين".وأفاد وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانيري أن بلاده سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 338 حالة إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية.// انتهى //05:16ت م0238

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تفرض عزلا محكمًا في بؤر انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.