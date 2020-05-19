، أمير الشمالية يوجِّه بصرف كسوة وهدايا العيد لأطفال الأسر المستفيدة والمتضررة ،

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وجَّـه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعد"، بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. كما وجَّه بتأمين أكثر من 3000 "عيدية" للأطفال المستفيدين من الجمعية وأطفال الأسر المتضررة من قرار منع التجول، وذلك ضمن مبادرته "عينان برأس" التي تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية، من خلال تذليل ما يعترض حياتهم العملية والشخصية من مشاكل نتيجة ارتباطهم بالعمل ساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية. كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتعطلة نتيجة الإجراءات الاحترازية.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم الذي قدمه رجال الأعمال والميسورون من أبناء المنطقة، والدعم الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية للمبادرة، وكان له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية؛ إذ أسهمت مشاريع المبادرة بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الآثار الاحترازية على الكثير من الأسر المتضررة والمعوزة، والعمالة التي تم نقلها من مواقع تجمعاتها إلى مواقع أخرى، يتحقق فيها الاشتراطات الصحية لمنع انتقال العدوى.
ودعا الأمير فيصل أبناء المنطقة الذين دائمًا ما يسارعون لمد يد العون لإخوانهم من الأسر المعوزة للمساهمة في مشروع كسوة وهدايا العيد لإسعاد أفراد الأُسر المعوزة، ولاسيما أطفالهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد، وأن تعود الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.
يُذكر أنه من أهداف مبادرة "عينان برأس" توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمُّل مسؤولياتها الاجتماعية، وللأفراد الميسورين الراغبين في الإسهام بدعم الأعمال الخيرية لتعزيز جهود وإمكانات الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحد من انتشاره.
أمير الشمالية يوجِّه بصرف كسوة وهدايا العيد لأطفال الأسر المستفيدة والمتضررةأحمد البراهيم الخليج 365 2020-05-19
وجَّـه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعد"، بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. كما وجَّه بتأمين أكثر من 3000 "عيدية" للأطفال المستفيدين من الجمعية وأطفال الأسر المتضررة من قرار منع التجول، وذلك ضمن مبادرته "عينان برأس" التي تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية، من خلال تذليل ما يعترض حياتهم العملية والشخصية من مشاكل نتيجة ارتباطهم بالعمل ساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية. كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتعطلة نتيجة الإجراءات الاحترازية.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم الذي قدمه رجال الأعمال والميسورون من أبناء المنطقة، والدعم الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية للمبادرة، وكان له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية؛ إذ أسهمت مشاريع المبادرة بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الآثار الاحترازية على الكثير من الأسر المتضررة والمعوزة، والعمالة التي تم نقلها من مواقع تجمعاتها إلى مواقع أخرى، يتحقق فيها الاشتراطات الصحية لمنع انتقال العدوى.
ودعا الأمير فيصل أبناء المنطقة الذين دائمًا ما يسارعون لمد يد العون لإخوانهم من الأسر المعوزة للمساهمة في مشروع كسوة وهدايا العيد لإسعاد أفراد الأُسر المعوزة، ولاسيما أطفالهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد، وأن تعود الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.
يُذكر أنه من أهداف مبادرة "عينان برأس" توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمُّل مسؤولياتها الاجتماعية، وللأفراد الميسورين الراغبين في الإسهام بدعم الأعمال الخيرية لتعزيز جهود وإمكانات الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحد من انتشاره.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
02:21 AM
أشاد بدعم رجال الأعمال والميسورين من أبناء المنطقة ودعم وزارة الموارد البشرية
وجَّـه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعد"، بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. كما وجَّه بتأمين أكثر من 3000 "عيدية" للأطفال المستفيدين من الجمعية وأطفال الأسر المتضررة من قرار منع التجول، وذلك ضمن مبادرته "عينان برأس" التي تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية، من خلال تذليل ما يعترض حياتهم العملية والشخصية من مشاكل نتيجة ارتباطهم بالعمل ساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية. كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتعطلة نتيجة الإجراءات الاحترازية.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم الذي قدمه رجال الأعمال والميسورون من أبناء المنطقة، والدعم الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية للمبادرة، وكان له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية؛ إذ أسهمت مشاريع المبادرة بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الآثار الاحترازية على الكثير من الأسر المتضررة والمعوزة، والعمالة التي تم نقلها من مواقع تجمعاتها إلى مواقع أخرى، يتحقق فيها الاشتراطات الصحية لمنع انتقال العدوى.
ودعا الأمير فيصل أبناء المنطقة الذين دائمًا ما يسارعون لمد يد العون لإخوانهم من الأسر المعوزة للمساهمة في مشروع كسوة وهدايا العيد لإسعاد أفراد الأُسر المعوزة، ولاسيما أطفالهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد، وأن تعود الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.
يُذكر أنه من أهداف مبادرة "عينان برأس" توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمُّل مسؤولياتها الاجتماعية، وللأفراد الميسورين الراغبين في الإسهام بدعم الأعمال الخيرية لتعزيز جهود وإمكانات الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحد من انتشاره.
، أمير الشمالية يوجِّه بصرف كسوة وهدايا العيد لأطفال الأسر المستفيدة والمتضررة ،
المصدر : الخليج 365
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