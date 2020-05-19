، أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف في مرحلته الأولى 10 آلاف متسوِّق عبر 250 متطوعًا بأبها وخميس مشيط

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية.

وتفصيلاً، ينطلق المشروع ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني للمبادرة التي تهدف إلى مساندة أجهزة الدولة في أنشطة التقصي الوقائي ضمن المجال الصحي لـ"نشامى عسير"، ويُنفَّذ بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، من خلال التعاون مع القطاع الصحي بتجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتَي أبها وخميس مشيط لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوعًا صحيًّا، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

وفتح المشروع المجال للراغبين في التطوع من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية، بالتواصل مع علاقات المشروع عبر إحدى الوسائل الآتية:

- تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير.

- إرسال الطلب بالإيميل [email protected]

- الاتصال الهاتفي بالأرقام: 0172263300 –0532263300 – 0506683331

- إرسال رسالة على حساب الجمعية على مواقع التواصل @alkawtharorg