بالفيديو..أشخاص ينتحلون صفة رجال أمن ويعترضون طريق مسن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة رجال الأمن. وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة رجال الأمن. وأظهر المقطع اعتراض الأشخاص لطريق رجل مسن، بينما هو يقاومهم. وناشد متداولو المقطع الجهات المختصة بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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