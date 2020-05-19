شكرا لمتابعة خبر عن أمير يكافئ " مرزوقة " و " أبو قحط " بـ 10 آلاف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فاجأ الأمير محمد بن سلطان آل سعود، كلا من " مرزوقة " و " أبو قحط " بمكافأة مالية، بعدما تصدرا قائمة الترند.

وقال الأمير محمد بن سلطان: " مثل ما قلت لكم قبل ، بسبب التفاعل و البهجة اللي أضفتوها للشعب السعودي العظيم واللي من خلالها حرك أقوى الحسابات العالمية لكل واحد فيكم هدية : ١٠٠٠٠ ريال.. ياليت تتواصلون معاي على الخاص " .

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وكان أبو قحط، ومرزوقة، قد شاركا في مسابقة رمضانية للتصوير حيث تشترط المسابقة حصول الفائز على أكبر عدد من الإعجابات لصورتهما.

واشتعلت المنافسة بينهما، حتى وصلت لترند عالمي شارك فيه مشاهير العرب والعالم وتحولت المسابقة لمنافسة شرسة ونارية.