بالفيديو.. ردة فعل أطفال تجاه مرور دوريات الأمن بشارعهم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مقطع فيديو، ردة فعل أطفال يلعبون أمام منازلهم بالدراجات الهوائية، تجاه دوريات الأمن التي مرت بشارعهم، لتطبيق أمر منع التجول. وثق مقطع فيديو، ردة فعل أطفال يلعبون أمام منازلهم بالدراجات الهوائية، تجاه دوريات الأمن التي مرت بشارعهم، لتطبيق أمر منع التجول. وأظهر المقطع اندهاش الأطفال وصراخهم، بينما أمرهم أحد رجال الأمن بالدخول للمنزل،قائلا : " أقعدوا في بيوتكم " . وأعرب متداولو المقطع عن فخرهم برجال الأمن وتقديرهم لمجهوداتهم الواضحة للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، داخل الأحياء السكنية. يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، صرح في وقت سابق بأن مؤشر مخالفات منع التجول انخفض بصورة تدريجية مع دخول شهر رمضان، في مناطق المملكة باستثاء الرياض.

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