شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح سطحية وانعدام في الرؤية علي الرياض والباحة وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة الباحة، الحجرة، المخواة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية بمنطقة الرياض، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفي، السليل، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة
بنی تمیم، رماح، ضرما، عفيف، وادي الدواسر.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية في منطقة جازان، أبو عريش، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب.
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