شكرا لمتابعة خبر عن القصة الكاملة لـ «صراع أبو قحط ومرزوقة» الذي وصل للعالمية من أجل 500 ريال! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهدت منصة "تويتر" خلال الساعات الماضية صراع شرس بين مرزوقة وأبو قحط بدأ في المملكة وانتشر إلى أنحاء العالم حيث دخل على الخط عدد كبير من النجوم الرياضيين ونجوم الفن والأندية حول العالم، ولكن لا يعلم الكثير القصة الكاملة لهذا الصراع وكيف بدأ.

بدأ صراع مرزوقة وأبو قحط من خلال مسابقة عادية من حساب على "تويتر"، باسم "منصور"، والذي غرد قائلا : عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة ، كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم ".

وتابع : " المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال ، للمركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠ ، الفائز بالتقييم ٢٥٠".

وكان من بين المشاركين حساب باسم "ابو قحط" الذي شارك بصورة لنيران تشتعل في الحطب، فيما شارك حساب باسم "مرزوقة" بصورة ، وتحول السباق إلى صراع بدأ ينتشر عالميًا بعد أن تصدر منصة "تويتر".

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وشاركت مرزوقة بصورة أتضح أنها ليست من تصويرها، وتمت إعادة مشاركتها بعد موافقة صاحب المسابقة بصورة ثانية.

وعلق النجم محمد صلاح على السباق بتغريدة قائلا: "ابو قحط هو فخر العرب الحقيقي".

ودعم محمد هنيدي أبو قحط بتغريدة له قائلا: "الايميل كله رابط رسايل فيها التويتة . لدرجة اني فكرت ادفعلك الفلوس دي عشان اخلص، سولوه لايك يا جماعة عشان نخلص ويرحمنا".

وعلى الرغم من أن المقابل المادي ليس كبير؛ إلا أن الأمر خرج عن السيطرة وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونادي يوفنتوس الإيطالي مع وسم "أبو قحط" ضد مرزوقة في موقع التواصل الإجتماعي .

وتفاعل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الموضوع حيث قال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " فققطمنأجل_المنشن، مع نشر "صورة أبو قحط"، بينما نشر حساب يوفنتوس الناطق بالعربية أيضاً: "عندما يلمس ديبالا الكرة! هيا بنا يا جمهور الكرة.. نريد ريمونتادا هنا".