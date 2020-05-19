شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: انتصارات ساحقة للجيش الوطني بصرواح .. وابطاله يسيطرون على قمة «جبل العتق» وأعلى «جبل بحرة» (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني تقدماتها وانتصاراتها الساحقة على المليشيات السلالية الحوثية في مختلف الجبهات الواقعة بين محافظتي صنعاء ومأرب.

واكد العميد يحيى ابو حاتم - مستشار وزارة الدفاع اليمنية في تصريح صحفي: ان قوات الجيش الوطني تخوذ في هذه الاثناء مواجهات عنيفة مع ميلشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

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واشار أبو حاتم الى تمكن ابطال الجيش الوطني من السيطرة على العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي، وهي قمة جبل العتق وأعلى جبل بحرة المطل على خط إمدادات صرواح وهيلان والمخدرة.

وأوضح مستشار وزارة الدفاع الى ان هذه المناطق التي وصلها الجيش الوطني اليوم تعد مواقع استراتيجية هامة لم يسبق للجيش الوطني أن وصلها من قبل حتى خلال سيطرته على مناطق نهم.

وبين العميد أبو حاتم في تصريحه أن هذه الانتصارات جاءت بعد ملاحم بطولية سطرها ابطال الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، تصد خلالها للعديد من الهجمات العنيفة التي نفذها عناصر المليشيات السلالية غربي جبل هيلان الاستراتيجي.

ولفت ابو حاتم الى ان المليشيات الانقلابية تكبدت خلال ذلك خسائر فادحة في الارواح، إلى جانب تدمير آليات عسكرية وغنيمة أخرى من قبل ابطال الجيش الوطني.