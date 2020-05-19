إنقاذ يد «رضيع» تعرض لجرح عميق بمستشفى الأسياح العام

نجح أطباء مستشفى الأسياح العام، أحد مكوِّنات التجمع الصحي بالقصيم، في إنقاذ يد رضيع، يبلغ من العمر عامًا وخمسة أشهر، بعد تعرُّضه لجرح عميق في أحد أصابعه، أدّى إلى قطع في الوتر الأنسي.

وكان الرضيع حضر إلى طوارئ مستشفى الأسياح، وهو في حاله صحية حرجة للغاية بعد إصابته بجرح عميق تسبّب في قطع الوتر الأنسي في الإصبع الأوسط في اليد اليمنى، نتيجة إصابته بأداة حادة «قطعة زجاجية» بالمنزل.

وبعد إجراء الإسعافات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة، قرر الفريق المعالج من الأطباء والفنيين بالمستشفى وعلى رأسهم الأخصائي بسام يونس حاجته إلى إجراء جراحة عاجلة لتوصيل الوتر الرئيسي للإصبع ومعالجة الجروح المتهتكة، والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وعقب نجاح الجراحة أدخل الرضيع إلى قسم التنويم لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه ، وبعد تماثله لشفاء وتحسن حالته، غادرالمستشفى وهو في صحة جيدة.