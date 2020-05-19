مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يُنجز 673 خدمة للمرضى

أنجز قسم السجلات الطبية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، 673 خدمة للمرضى والمراجعين، عبر خدمة التواصل برقم الجوال، وذلك تزامنًا مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع تفشّي فايروس كورونا (كوفيد - 19).

واشتملت الخدمات المقدمة على إصدار 183 تبليغ ولادة، وإصدار 40 تبليغ وفاة، كما تمّ إصدار 233 إجازة مرضية عبر برنامج منصة، بالإضافة إلى إصدار 15 مشهد تنويم.

كما تمّ إصدار عدة تقارير طبية مرتبطة بجهات حكومية، حيث تم إنجاز 138 معاملة للتأهيل الشامل، بالإضافة إلى إنجاز 64 معاملة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.