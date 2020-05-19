أخبار السعودية اليوم.. تأثر طقس المملكة بمنخفض مداري قادم من مصر.. وإصابات كورونا تتجاوز 57 ألفًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الاثنين، حيث شهد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» احتدام صراع عدد الإعجابات بين اثنين من المستخدمين هما أبوقحط ومرزوقة في إطار مسابقة غير رسمية، فيما كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات إلى 57 ألفًا و 345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الإجمالي إلي 28,748وإلى التفاصيل :

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم دفعة مساعدات طبية جديدة لليمن

قام العاملون بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بتسليم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظاته، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية.

«تويتر» يتحول لساحة معركة ساخنة بين أبوقحط ومرزوقة

تحول موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خلال ساعات، إلى ساحة منافسة حامية الوطيس بين دعم حسابين اثنين من المستخدمين، هما أبو قحط ومرزوقة، بعلامات الإعجاب للفوز بجائزة مالية في مسابقة دشنها مستخدم آخر.

قرار رسمي: بيع السجائر الإلكترونية والمعسل بالتموينات والأسواق المركزية

كشف توجيه رسمي، الاثنين، عن «الموافقة على بيع منتجات التبغ المصنّعة والمغلّفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويشمل القرار السجائر العادية والإلكترونية والمعسل وما في حكمهما»، وتتضمنت الموافقة السماح ببيع المنتجات المذكورة داخل التموينات والأسواق المركزية –الهايبر- بناء على خطاب وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف رقم «٣٦٢٤٨».

بالصور.. 96 مليون ريال لدعم متضرري كورونا بالرياض

قدّمت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا» خلال الشهر الحالي أكثر من 96 مليون ريال لما يقارب من 3 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، وذلك في إطار الدعم النقدي والاغاثي والطبي والإرشادي.

منصة «أبشر» تجيب عن 5 استفسارات مهمة حول خدماتها الجماهيرية

أجابت منصة أبشر على أهم 5 استفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف مواعيد فروع الأحوال المدنية حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا وحرصًا على منع التجمعات.

وزارة الصحة: 2593 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل أكبر نسبة تعافٍ بـ 3026 حالة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و 345 مصابا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الاجمالي إلي 28,748.

برقم السجل المدني.. طريقة التسجيل في نظام نور.. والاستعلام عن النتائج

يتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بالإضافة لتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال، ومؤخرًا تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

مكافحة الفساد تباشر 117 قضية فساد مالي وإداري.. وتعلن تفاصيل 6 وقائع

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، يتصدرها قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص - المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم؛ حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند»وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف.

فيديو يوثق قيام شخصين بالشرب من عبوات عصير بمركز تجاري وغلقها مجددًا

تداول رواد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لشخصين، ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول منها ثم يغلقها مجددًا، ويعيدها للرفّ، وبحسب مقطع الفيديو (الذي لقى تفاعلًا كبيرًا) فإن الشخص الآخر كان يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، خلال قيامه بالشرب من العبوات داخل المركز التجاري.

وزير التعليم يوقف برنامج «خبرات» ويوجه بإعادة المشاركين فيه

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، إيقاف برنامج التطوير المهني النوعي «خبرات» للمعلمين والمعلمات، وإعادة جميع المشاركين من الدفعة الثالثة الذين لايزالون على رأس العمل.

حساب المواطن يعلن طريقة التواصل مع أصحاب «الاستحقاق صفر»

حدد برنامج حساب المواطن، آلية التواصل للمستفيدين الذين فوجئوا برسالة تفيد بعدم وجود مستحقات بحساباتهم بدون إبداء أسباب.

الداخلية تجدد التذكير بعقوبة التجمعات غير العائلية في المنازل أو الاستراحات

جددت وزارة الداخلية التذكير لعقوبات التجمعات غير العائلية سواء داخل المنازل أو الاستراحات أو المناطق المفتوحة أو المزارع لأكثر من أسرة، وذلك لمنع تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد covid-19 .

الجهني يرصد المناطق المتأثرة بمنخفض مداري يرتكز بمصر

كشف خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني، الاثنين، عن وجود استجابة مدارية بالمملكة، للمنخفض الجوي المتمركز على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع الغربي ومنطقتي حائل والقصيم، وبخاصة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ما زالت فرص تأثرهما قائمة بالمنخفض الجوي، يأتي ذلك تزامنًا مع تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأنّ موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها مصر حاليًا نتيجة لمنخفض جوي سوداني موسمي.

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