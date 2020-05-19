السعودية اليوم / المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: 520 إصابة بفيروس كورونا من موظفي الأمم المتحدة و 7 وفيات



الأمم المتحدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه سجلت 520 حالة مصابة بفيروس

وأبان دوجاريك، في تصريح له اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه فيما يخص تفاصيل وأعداد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة، قد تم تسجيل 147 حالة في الأمريكتين.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالوفيات فقد بلغ العدد سبع وفيات، من الأغذية والزراعة (الفاو)، و UNI التابع لليونيسف، واليونيسف في نيجيريا، وUNOPS، والصحة العالمية، والملكية الفكرية (الويبو)، ومن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

// انتهى //

02:39ت م

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الأمم المتحدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه سجلت 520 حالة مصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة على مستوى العالم.وأبان دوجاريك، في تصريح له اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه فيما يخص تفاصيل وأعداد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة، قد تم تسجيل 147 حالة في الأمريكتين.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالوفيات فقد بلغ العدد سبع وفيات، من الأغذية والزراعة (الفاو)، و UNI التابع لليونيسف، واليونيسف في نيجيريا، وUNOPS، والصحة العالمية، والملكية الفكرية (الويبو)، ومن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.// انتهى //02:39ت م0226

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