السعودية اليوم / مركز بجدة بمنطقة تبوك يشهد هطول أمطار متوسطة



تبوك 25 رمضان 1441 هـ الموافق 19مايو 2020 واس

شهد مركز بجدة التابع لمنطقة تبوك اليوم هطول أمطار متوسطة على المركز وضواحيه، أودية القطار مصدار ودلسمة والخريمات,سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية الصغيرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:32ت م

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