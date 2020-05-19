

المدينة المنورة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة جهودها المكثفة عبر انتشارها في مختلف الطرق والميادين وأماكن التجمعات ومداخل ومخارج المنطقة ، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

ووثقت وكالة الأنباء

وتأتي هذه الجهود انطلاقا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

// انتهى //

02:31ت م

0224



المدينة المنورة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة جهودها المكثفة عبر انتشارها في مختلف الطرق والميادين وأماكن التجمعات ومداخل ومخارج المنطقة ، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس " بالمدينة المنورة تلك الجهود الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن وانتشارهم الواسع على الطرق والميادين وعلى مداخل الأحياء ، بالإضافة إلى انتشار عدد من الدوريات السرية لرصد كل المخالفين لقرار ‫ منع التجول واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحقهم مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المنطقة .وتأتي هذه الجهود انطلاقا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //02:31ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تعزز انتشارها لمتابعة تطبيق أمر منع التجول في الطرق وأماكن التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.