السعودية اليوم / برنامج الدرسات الإسلامية بجامعة الأميرة نورة يحصل على الاعتماد البرامجي الكامل



الرياض 25 رمضان 1441 الموافق 18 مايو 2020 واس.

حصل برنامج الدراسات الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

ويعمل البرنامج على تأهيل طالباته علمياً ومهارياً بما يمكنهن من الإسهام الوظيفي وسد احتياج سوق العمل في عدد من القطاعات التي يمكن للخريجة العمل بها مثل: المحاكم ومجالات الرقابة والتحقيق، الاستشارات الشرعية والقانونية في المؤسسات الحكومية والأهلية، المؤسسات الاجتماعية، الجمعيات الخيرية ومعاهد القرآن، وتدريس المقررات الإسلامية في مراحل التعليم المختلفة - بعد التأهيل التربوي.

ويضطلع قسم الدراسات الإسلامية بتعليم العلوم الشرعية في مجال التعليم، والبحث العلمي، والدعوة والإرشاد الديني، والاستشارات الأسرية والشرعية، ويقدم القسم خمسة برامج للدراسات العليا وهي: التفسير وعلوم القرآن، السنة النبوية وعلومها، العقيدة والمذاهب المعاصرة، الفقه، أصول الفقه.

ويأتي ذلك ضمن سعي الجامعة في تجويد برامجها من خلال الوفاء بجميع معايير الجودة لتحقق التنافسية في مخرجاتها.

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