السعودية اليوم / شؤون الأسرة بالجوف تنظم محاضرة عن بُعد في " حق الحضانة في القضاء السعودي "



سكاكا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

نفذت لجنة شؤون الأسرة المنبثقة من مجلس منطقة الجوف اليوم محاضرة عن بُعد بعنوان " حق الحضانة في القضاء السعودي" قدمتها المحامية والمستشارة القانونية هبة بنت زيد أحمد السرحاني .

وقالت رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالجوف الدكتور وفاء بنت فاهد السرحاني أن المحاضرة تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى الأسرة بموضوع الحضانة وفق القرارات والمبادئ القضائية في القضاء السعودي سعيا للحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها وتهيئة الظروف التي تسهم في بناء شخصية الطفل وصيانته ورعايته.

وتحدثت المحاضرة هبة السرحاني عن الحضانة من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية، وشروط الحضانة ومسقطاتها، ومشروعية وحكم الحضانة، وما هو الترتيب للحاضن .

كما استشهدت السرحاني في حديثها لشرح بعض من تعاميم معالي وزير العدل فيما يتعلق بحق الأم في الحضانة، ولمن تكون الحضانة بعد زواج الأم الحاضنة، وكيفية حفظ حق الأم بالحضانة بعد زواجها، والمعمول به حالياً في نظام القضاء السعودي، وكيفية تحديد الأصلح للمحضون، ومتى ترفع دعوى الحضانة .

وتم في نهاية المحاضرة مناقشة بعض مسائل الحضانة والإجابة على استفسارات المشاركين فيما يتعلق بالحضانة .

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