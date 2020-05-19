السعودية اليوم / السنغال تعلن وفاة 27 شخصًا بـ"كوفيد 19"



داكار 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن

وأضافت المصادر، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 2544 حالة فيما بلغ عدد المتعافين منه 1076.

// انتهى //

01:35ت م

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داكار 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 27 وفاة.وأضافت المصادر، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 2544 حالة فيما بلغ عدد المتعافين منه 1076.// انتهى //01:35ت م0216

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