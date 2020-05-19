السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بعسير تنفذ خطتها الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر



أبها 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، وذلك في جميع محافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة جابر بن عبدالله الشهري أنه تم تكليف عدد كافٍ من أعضاء الهيئة لتنفيذ الخطة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية، وتنظيم برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب العامة، والتقيد بتوجيهات القيادة الحكيمة الاحترازية للوقاية من جائحة

// انتهى //

00:49ت م

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أبها 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، وذلك في جميع محافظات المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة جابر بن عبدالله الشهري أنه تم تكليف عدد كافٍ من أعضاء الهيئة لتنفيذ الخطة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم، مشيراً إلى أن الخطة تشتمل على جولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية، وتنظيم برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب العامة، والتقيد بتوجيهات القيادة الحكيمة الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، وبث العديد من الرسائل لاغتنام مابقي من شهر رمضان فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم، لافتاً إلى أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //00:49ت م0211

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