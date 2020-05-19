شكرا لقرائتكم خبر عن «افحص وأنت في سيارتك».. مشروع لمكافحة «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
تطبيق موعد
وأفادت «الصحة» بأنه على الراغبين في الفحص بالمشروع الجديد، التسجيل عبر تطبيق «صحة»، حيث يشمل التسجيل والفحص المواطنين والمقيمين وبشكل مجاني، وقد تم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد، وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات، ويهدف المشروع إلى دخول المركبات إلى الموقع المحدد للفحص ويقوم الطاقم الطبي بأخذ المسحة الأنفية، دون الحاجة إلى نزول الأفراد من السيارة، مما يساعد في اختصار الوقت والجهد، كما تعد هذه الطريقة وسيلة سريعة وآمنة.
الحد من الانتشار
ويساعد هذا المشروع في محاصرة فيروس كورونا، وذلك من خلال معرفة المصابين خلال مشروع الفحص وعمل الإجراءات اللازمة معهم، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.
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