شكرا لقرائتكم خبر عن «افحص وأنت في سيارتك».. مشروع لمكافحة «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قررت صحة الشرقية تنفيذ مشروع الفحص الشامل «افحص وأنت في سيارتك» لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين؛ للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه؛ بهدف تقليل الاتصال المباشر بين الأفراد والطاقم الطبي. ويبدأ العمل بالمشروع بعد شهر رمضان المبارك، الذي يقع بالدمام خلف الكلية التقنية، حيث يتواجد الطاقم الصحي في الموقع لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، ويتم فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة، كما يساعد المشروع في فحص أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، وبطريقة سريعة وآمنة يوميا، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

تطبيق موعد

وأفادت «الصحة» بأنه على الراغبين في الفحص بالمشروع الجديد، التسجيل عبر تطبيق «صحة»، حيث يشمل التسجيل والفحص المواطنين والمقيمين وبشكل مجاني، وقد تم تجهيز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد، وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة؛ لمنع حدوث الزحام والتجمعات، ويهدف المشروع إلى دخول المركبات إلى الموقع المحدد للفحص ويقوم الطاقم الطبي بأخذ المسحة الأنفية، دون الحاجة إلى نزول الأفراد من السيارة، مما يساعد في اختصار الوقت والجهد، كما تعد هذه الطريقة وسيلة سريعة وآمنة.

الحد من الانتشار

ويساعد هذا المشروع في محاصرة فيروس كورونا، وذلك من خلال معرفة المصابين خلال مشروع الفحص وعمل الإجراءات اللازمة معهم، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.