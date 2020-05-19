شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد.. قائد الحرب على الفساد والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

ذكر عضو مجلس الشورى نبيه البراهيم، أن ذكرى البيعة الثالثة للأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، تمثل قيمة وطنية واجتماعية واقتصادية ذات أثر عميق، مع ما شهدته المملكة من قفزات في جميع مقومات التنمية الوطنية الشاملة والمُستدامة بجميع المناطق، في توازن كامل يُحقِّق للمواطنين رفاهيتهم وأمنهم واستقرارهم، بفضل نظرته المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية وذات صقل سياسي إقليمي ودولي.

وإشار إلى تفاني سموه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية، وحرصه الدائم على استشراف المستقبل وتوطيد الاستقرار، من خلال سنّ الأنظمة وبناء دولة المؤسسات بقيادة ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتمضي المملكة وفق خطط الحاضر والمستقبل، لوضع الإنسانَ السعوديَ في مرحلة مُتقدِّمة من النماء والبناء.

وإضاف إن البيعة لولي العهد، تأتي تجديدا للولاء والانتماء، في وقت يستحضر أبناء الوطن الرؤية الثاقبة للمملكة، وإستراتيجية التطوير والبناء التي حققت قفزات تنموية بشتى المجالات في وقت وجيز بكل جدية واحترافية، في مقدمتها نعمة الأمن والأمان ومحاربة الفساد.

وتأتي الذكرى الثالثة وقد أحدث سموه نقلات نوعية سياسية واقتصادية وسياحية وتنموية ورياضية، وأصبحنا نعيش في واحة غناء من الرخاء، ونسابق الإنجازات لغدٍ مشرق وزاهر ننعم بالأمن والطمأنينة، بفضل الله، ثم التلاحم المتين بين القيادة والشعب.

أكد أعضاء بمجلس الشورى لـ ”الخليج 365”، أن الذكرى الثالثة لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» وليا للعهد، تأتي في ظل نهضة وتطور وإنجازات كبيرة تحققت على أرض الوطن في السنوات الثلاث الماضية، وأشاروا إلى أن شخصية سموه الشابة التي تربت في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «أيده الله»، أحدثت حراكا تنمويا غير مسبوق بمختلف المجالات، سواء داخليا أو خارج المملكة، وأشادوا بقيادة سموه حربا بلا هوادة على الفساد المالي وملاحقة الفاسدين واجتثاث الإرهاب من جذوره.

أوضح عضو مجلس الشورى أستاذ علم الاجتماع ونائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د. عبدالله محمد الفوزان، أن تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولايةَ العهد شكل نقلة نوعية وكمية في مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، فرغم قصر المدة التي لم تتجاوز السنوات الثلاث إلا أن هذه الشخصية الشابة التي تربت في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أحدثت حراكا تنمويا غير مسبوق، وذلك بإعادة ترتيب الأولويات التنموية فكانت رؤية المملكة 2030 هي المنطلق لمشروعه التنموي، مبينا أن الخطوة الأولى في هذا المشروع كانت تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كسلعة قابلة للنضوب وتقلبات الأسعار، فعزز دور القطاع الخاص؛ ليسهم في الدخل الوطني بشكل أكبر، كما أعلن حربا لا هوادة فيها على الفساد المالي والإداري فاستردت خزينة الدولة المليارات من الريالات وملايين الأمتار من الأراضي، كذلك تمت إعادة هيكلة أجهزة الدولة ودمج بعضها وإلغاء البعض الآخر وإضافة أجهزة جديدة تواكب رؤية سموه، كما تمت مراجعة الأنظمة، فنالت المرأة حقها في قيادة السيارة وتعزيز مشاركتها في التنمية.

وأشار إلى أن القطاعات السياحية والترفيهية والثقافية شهدت اهتماما خاصا من سموه أثمر عن خلق الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، وصارت المملكة محل استقطاب السياح من كافة دول العالم، وفي المجال الديني تمت زيادة أعداد المعتمرين وتسهيل تأشيرات العمرة والزيارة، وعلى المستوى الاقتصادي تم تفعيل الاستثمارات الأجنبية وفتح الفرص أمام المستثمرين الأجانب، وتفعل صندوق الاستثمارات العامة وطرح أرامكو للاكتتاب بنسة 50 ٪. بالإضافة إلى مشروعي نيوم والقدية، وفي المجال الصحي كانت صحة المواطن وممارسة الأنشطة الرياضية والحد من الأمراض من بين أولويات اهتمامه، وفي المجال الاجتماعي تم دعم الأسر المنتجة والضمان الاجتماعي وتقديم القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم الشباب المقبلين على الزواج، وعلى المستوى الحقوقي والقضائي تم دعم المحاكم والنيابة العامة والسجون بما يحقق سرعة إنجاز تنفيذ الأحكام.

أكد عضو مجلس الشورى القاضي الشرعي الشيخ د. عيسى الغيث، أن السنوات الثلاث التي مرت على بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وليا للعهد، هي عن ثلاثين عاما من الإنجازات في جميع الملفات الداخلية والخارجية، وكتب الله على يديه الحكيمتين حسن قيادة سفينة بلاد الحرمين الشريفين بين الأمواج العاتية والمتراكمة عبر عقود، وأدرك اليمن وقاوم المطامع، وأبطل مؤامرات قطر ومرتزقتها، فضلاً عن هزيمة مشروع الإخوان الإرهابيين وخطفهم للعالم العربي تحت مزاعم ما يسمى بالربيع العربي، وهو ربيع اخونجي دموي إرهابي خبيث، ناهيك عن التعاون مع أمريكا وروسيا، والصين والدول الكبرى، وقيادة مجموعة العشرين ومنظمة أوبك نحو المصالح الوطنية والعربية.

وأفاد الغيث بأنه في الداخل تم تمكين المرأة، وقيادتها للسيارة، وعودة الحياة الطبيعية للمجتمع عبر السياحة والترفيه، ورؤية 2030 وبرامجها الطموحة ومشاريعها الكبرى كنيوم والقدية والبحر الأحمر، والمحميات والهيئات المتنوعة، وسلسلة طويلة من التنمية الشاملة في جميع السلطات والقطاعات، ومكافحة الفساد، وأخيرا الحزم الاستباقي في مقاومة كورونا، وحسن مكافحته صحياً واقتصادياً وأمنياً، وسنحتفل بإذن الله العام القادم بذكرى البيعة الرابعة ونحن أكثر نجاحاً على كافة الأصعدة.

Advertisements

الغيث: حزم استباقي في مكافحة كورونا والأزمات

الفوزان: تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص

قال عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي: عام جديد يحل علينا في ذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ولياً للعهد، قد تكون الأعوام الثلاثة قصيرة بحكم الزمن، لكنها كثيرة بما اكتسبته وحققته من إنجازات متتالية ظهر أثرها يوما بعد آخر، ومضت رؤية المملكة الطموح التي أرسى سموه دعائمها لتثبت لنا يوماً بعد هذه النظرة الثاقبة والرؤية العميقة والتي كانت بمثابة القوة الدافعة لكافة قطاعات الدولة، حتى جاءت أزمة كورونا الأخيرة التي عصفت باقتصاد العديد من الدول في العالم لتأتي رؤية المملكة التي كانت بمثابة الأمل الذي عزز ودعم كافة القطاعات التي تأثرت بالجائحة، ولتكون تلك الرؤية العميقة حاملة معها العديد من المفاتيح التي تواصل عبور الأزمة بنجاح عبر إجراءات استباقية ومبادرات غير مسبوقة، تجلت في دعم القطاع الخاص، وتوفير سيولة نقدية له ليتمكن من استخدامها فى إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيره.

وإذا تركنا أزمة كورونا سنجد الأثر لخطط التحول الوطني 2020 يتحول إلى واقع ملموس نعيشه مثل خطة الارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين مستويات المعيشة والسلامة وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وغيرها، مضيفا إن خطط التحول الوطني جاءت بمثابة الأساس القوي المتين الذي يدعم ويعزز كافة قطاعات الدولة. ولا يزال سمو ولي العهد برؤيته الثاقبة وقيادته الملهمة يواصل تنفيذ طموحاته بخطى ثابتة متخذا العديد من المرتكزات والثوابت نبراسا له، ولا تزال تلك الطموحات تتحقق يوما بعد آخر، فمنذ اليوم الأول لتوليه زمام المسؤولية وهو يسعى لتنفيذ تلك الطموحات بدءا بالتخطيط والتنفيذ لمستقبل المملكة بخطى ثابتة وجدية سرعت عجلة التنمية التي تمس كل مواطن على أرض الوطن، إنها ثلاثة أعوام حافلة بالإنجازات تتواصل بها رحلة العطاء في كافة المجالات بفكر مهندس رؤية المملكة.

الخالدي: ثلاثة أعوام حافلة بالإلهام والعطاء

جددت عضو مجلس الشورى نورة بنت فيصل الشعبان العهد والولاء والطاعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمير التغيير الجذري والتأثير العالمي ومُلهم الشباب برؤية ثاقبة لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر بطموح عنان السماء وهمه كجبل طويق، بإنجازات متتالية ومتنوعة في جميع المجالات بدأت من أغلى أرض واتسعت فشملت الشؤون الخارجية في دول العالم بذكاء سموه وشجاعته وجرأته وعمله الدؤوب وسداد رأيه وحنكته السياسية وعفويته وتواضعه وحبه لشعبه العظيم، وثقته بالشباب الطموح، مبينة أن شخصية سموه استثنائية وإنجازاته المتواصلة بهذا الحجم جعلته يتفوق على معظم زعماء العالم، فأصبح حديثهم وباتت سيرته محط اهتمامهم وتمنوا لقاءه وزيارته.

وأشارت إلى عمل سموه بخطط إستراتيجية أنجزها على أرض الواقع من أهمها: محاربة الفساد بأنواعه ودعم الجهات الرقابية ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن أو العبث بممتلكاته أو خيانة الأمانة، وأن يقوم كل مسؤول بأداء واجباته وخدمة هذا الوطن بجد وإخلاص.

وقالت إن سموه قريب من شباب الوطن وهمومهم ويحمل معهم آمالهم وطموحاتهم، للمشاركة في انطلاق صناعة المسقبل المشرق لبلادنا وأهلها، وظهر هذا الأثر في تسريع التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة وتحسينها، ومن أجمل ما قال -حفظه الله- «وبسواعد أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد»، كما اهتم بالتنمية المستدامة والتوازن المالي ودعم المشاريع في جميع المناطق، واكتشاف ثروات الوطن واستثمارها وإجراء إصلاحات واسعة على جميع الجهات الحكومية انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وتطوير إستراتيجية الاستثمار بالمملكة، ومشروع نيوم وتوحيد المجالس العليا في مجلسين وغيره من المشاريع التنموية، ولم تقتصر هذه التنمية على حدود بلادنا بل عمل باحترافية لتنظيم حملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العلاقات الخارجية.