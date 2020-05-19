شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارية الأسئلة؟ والان نبدء بالتفاصيل
لا شك أن حركة العقل والعقل نفسه لا يحدهما حدود ولا أحد يستطيع أن يرسم لهما أي طريق. والتساؤلات العقلية بكل أبعادها وأشكالها هي محور التفكير المرهق للعقل الذي يحاول جاهدا الخروج بنتيجة لمضمون حقيقي ولحقيقة واضحة المعالم تشبع عقل السائل لا لبس فيها ولا ريب، وما ذلك إلا بعد محاولات صعبة برسم الإشكالات الطبيعية الغيبية التي مازال العقل يطرح نفس الأسئلة القديمة عنها وهي مستمرة باستمرار الزمان الدهري والمكان الجغرافي، والسبب في ذلك كونه ناتجا عن عدم قدرة تفكير العقل للوصول إلى النتيجة «الحقيقة» التي تقصدها الأسئلة، ولذلك فالحيرة والشكوك مازالتا ترهقان من يطرحها.
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