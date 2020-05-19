شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. إطلاق مبادرة «سند» لـ 80 أسرة محتاجة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء عبدالله فؤاد والإسكان ومدينة العمال وابن خلدون والمريكبات بالدمام مبادرة «سند» لتأمين الاحتياجات الأساسية لـ ٨٠ أسرة محتاجة في الأحياء التابعة للجنة، وتهدف المبادرة للسقاية والوقاية والغذاء في نفس الوقت ويأتي ذلك بالشراكة مع فرع جمعية البر بالدمام، وذلك ضمن جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة الشرقية لمواجهة جائحة كورونا ، والتي تهدف إلى المشاركة الفاعلة مع الجهات الاجتماعية والخيرية للتخفيف عن الأسر المتضررة من أزمة كورونا، خصوصا مع قرب عيد الفطر المبارك وإجراءات منع التجول، وذلك بتأمين أساسيات الأسر المحتاجة في أحياء اللجنة، من ماء وغذاء ومعقمات طبية بكمية تكفي احتياجهم بإذن الله، حيث بلغ عدد الأصناف الغذائية ٢٤٠٠ صنف وما يزيد على ١٥ ألف عبوة ماء و٢٤٠ معقما طبيا، تم تغليفها وترتيبها من خلال فريق اللجنة التطوعي ضمن احترازات طبية لأفراده.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالله الريس، أن الحملة تلامس احتياجات أهالينا من الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام في الأحياء التي تغطيها خدمات اللجنة وتقدم لهم السلال الغذائية التي تحتوي على عدد من التجهيزات الغذائية المتنوعة بالتعاون والتنسيق مع فرع جمعية البر بالدمام «دار الخير»، خاصة وأننا في شهر الخير شهر البذل والعطاء، وأضاف الريس أنه سيتم توزيع 80 سلة غذائية على المستحقين في منازلهم في الأيام القليلة القادمة وذلك تماشيا مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأنين الصحي والأمني.

وقدم الريس الشكر والتقدير لجميع المساهمين والمتطوعين في هذه المبادرات وخاصة أن المبادرة جاءت بالتنسيق مع مركز العمليات والمبادرات المجتمعية في المنطقة الشرقية الذين أظهروا ونسقوا هذا التشارك الرائع بين الجهات الاجتماعية في المنطقة، سائلا الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة ويرفع عنها البلاء.