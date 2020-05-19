شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. إطلاق مبادرة «سند» لـ 80 أسرة محتاجة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالله الريس، أن الحملة تلامس احتياجات أهالينا من الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام في الأحياء التي تغطيها خدمات اللجنة وتقدم لهم السلال الغذائية التي تحتوي على عدد من التجهيزات الغذائية المتنوعة بالتعاون والتنسيق مع فرع جمعية البر بالدمام «دار الخير»، خاصة وأننا في شهر الخير شهر البذل والعطاء، وأضاف الريس أنه سيتم توزيع 80 سلة غذائية على المستحقين في منازلهم في الأيام القليلة القادمة وذلك تماشيا مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأنين الصحي والأمني.
وقدم الريس الشكر والتقدير لجميع المساهمين والمتطوعين في هذه المبادرات وخاصة أن المبادرة جاءت بالتنسيق مع مركز العمليات والمبادرات المجتمعية في المنطقة الشرقية الذين أظهروا ونسقوا هذا التشارك الرائع بين الجهات الاجتماعية في المنطقة، سائلا الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة ويرفع عنها البلاء.
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