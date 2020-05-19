جامعة الإمام عبدالرحمن تجتمع بخريجيها افتراضيا

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جاء ذلك في لقاء برنامج تلاقي في نسخته ١٩، الذي حمل طابعا مختلفا في ظل الظروف الاستثنائية، فاستطاع مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جمع أكبر عدد ممكن من خريجي كلية العمارة والتخطيط والالتقاء بهم من خلال برنامج زوم «عن بعد»، بمشاركة وحضور خريجي الكلية والمنتشرين في مواقع عديدة حول العالم والذين كانوا يدرسون في الجامعة وتخرجوا منها.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع مختلفة فيما يتعلق بسوق العمل ومتطلبات المهنة والعمل الميداني، وكذلك التطبيق العملي «التدريب» لطالب الكلية، وحضر البرنامج وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، وعميد كلية العمارة د. طارق الرواف، ومدير مكتب رئيس أرامكو السعودية م. فؤاد الذرمان، وكذلك رئيس هيئة المهندسين سابقا م. حمد الشقاوي، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من المهندسين والمعماريين المتميزين والذين تبوأوا مناصب قيادية بالمملكة بعد التخرج من كلية العمارة والتخطيط، ورئيس مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة م. طفيل اليوسف.
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