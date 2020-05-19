شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل إلكترونية لإخراج زكاة الفطر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت جمعية البر بجدة عن توفير بدائل إلكترونية لاستقبال زكاة الفطر وتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف العتيبي أن من أهداف هذه الحملة أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حالة كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فورا لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.

وبين العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصا من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الإلكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر المستفيدة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة.